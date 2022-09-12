اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي تبحث أوجه التعاون مع جامعة ستراثكلايد الاسكتلندية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي وفدا من جامعة ستراكثلايد بحضور عدد من المسؤولين من مجلس التنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء أعربت الأمين العام عن شكرها وتقديرها لجامعة ستراثكلايد، مؤكدة حرص وتشجيع مجلس التعليم العالي على الارتقاء بسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك لبناء الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المحلية ونظيراتها على المستوى الدولي، لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي.
من جانبه، عبر الوفد عن اعتزازه بلقاء الأمين العام لمجلس التعليم العالي، مؤكدين على ما يشهده التعاون في مجال التعليم العالي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من تنمية والذي يصب في صالح تحقيق التطلعات المشتركة.
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