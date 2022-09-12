اخبار الخليج – تربويون في الميدان: انتظام سريع وسلس وسط جهود مدرسية وحماس طلابي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد تربويون بالمدارس الحكومية أنها شهدت انتظاماً دراسياً سريعاً وسلساً مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، نتيجة جهود كبيرة بذلتها الكوادر الإدارية والتعليمية والفنية، بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم، وفي ظل حماس طلابي منقطع النظير ساهم في إنجاح الإجراءات التنظيمية.

وقالت المديرة المساعدة بمدرسة عراد الابتدائية للبنات فاطمة عبدالرحمن المقهوي إن انطلاقة العام الدراسي اتسمت بأجواء من الحماس والإيجابية من قبل الجميع، ولا سيما الطالبات اللواتي أظهرن شوقاً كبيراً لمقاعد الدراسة في وضعها الطبيعي، إلى جانب ما بذلته جميع كوادر المدرسة، بكل همة وروح تعاونية رائعة، لتوفير المتطلبات اللازمة، وتهيئة الطالبات وإدماجهن في الحياة المدرسية من جديد.

وسردت معلمة التربية الإسلامية سمية حسن ياقوت موقفاً جميلاً لها مع إحدى الطالبات التي قالت لها ببراءة: «معلمة كنت خائفة من المدرسة، والآن ذهب كل الخوف عني، وأنا سعيدة جداً»، مشيرةً إلى أن جودة التنظيم، وتهيئة المدرسة بجاهزية عالية لمرافقها المختلفة وصفوفها، وروح الأسرة الواحدة، قد ساهمت جميعها في انسيابية العودة المدرسية.

وشاركت معلمة العلوم منيرة خالد الزياني بقولها: «إن البدايات عادة ما تكون جميلة خاصةً عندما تكون ممتزجة بالبهجة والأمل والتفاؤل، وهذا هو شعورنا حالياً، فمع عودة طالباتنا عدنا بكل حماس للعمل، وكنا على استعداد تام للالتقاء والاحتفاء بهن، مما جعل العمل يسير بصورة سلسة ومميزة، متمنين للجميع عامًا جميلًا ومليئًا بالإنجازات والتفوق والازدهار».