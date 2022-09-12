انطلاق مزاد الإبل بمركز مدرّج بالقصيم

محمد بن مسعود - الدمام - انطلق مزاد الإبل بمركز مدرّج اليوم ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و الملاك والمهتمين بالإبل، و يستمر لمدة 10 ايام بمجموعة منوعة من الفعاليات والبرامج المصاحبة.

وبين المشرف العام على مزادات الإبل بالقصيم اللواء متقاعد عبدالله البدراني، أن المزاد يحظى بمتابعة وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لدعم وإنجاح مزادات الإبل في المنطقة، مشيراً إلى أن المزاد يشهد عروضاً نوعية للأبل، بالإضافة لمشاركة منقيات الإبل من إنتاج الفحول الشهيرة بالجزيرة العربية، وسط جملة من الفعاليات والبرامج الثقافية والتوعوية والترفيهية.



واشاد البدراني بتناغم وتعاون الجهات الحكومية بالمنطقة التي أسهمت في تهيئة جميع التجهيزات المرتبطة بالمزاد ، منوها بتعاون امانة القصيم ممثلة ببلدية شري على جهودها في تحسين وتهيئة البنية التحتية لأرض المزاد .

Advertisements