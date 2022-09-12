المفتي العام للمملكة يستقبل مدير هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرياض، المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد.
واستعرض الفهاد ما تقوم به الهيئة من أعمال وبرامج ودراسات لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تتواءم مع الأهداف الإستراتيجية المسندة لبرنامج جودة الحياة من رؤية المملكة 2030، وكذلك التوسع في زراعة البن والزراعات الأخرى ذات العائد الاقتصادي العالي مثل الصندل والعود.
من جانب آخر، التقى المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية العام على مكتب سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد, وذلك بمقر الرئاسة.
واستعرض الفهاد ما تقوم به الهيئة من أعمال وجهود في تنمية وتطوير المحافظات الجبلية بجازان.
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