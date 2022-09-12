مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. وتكشف عن التفاصيل

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مُرمز طبي:
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص مناسب مع خبرة سابقة في مجال الترميز الطبي أو ما يعادلها.
– تسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2- أخصائي شبكات:
– دبلوم في الشبكات أو الدعم الفني أو درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العمل في هندسة أنظمة الاتصالات أو إدارة شبكات تقنية المعلومات.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن اليوم الاثنين بتاريخ 1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
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Source almnatiq
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