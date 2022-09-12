سانتو يستقر على بديل “شراحيلي” أمام الخليج

︎

.



كشفت مصادر صحفية، أن المدير الفني للاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، يدرس الاعتماد على أحمد بامسعود، امن البداية، للمرة الأولى في لقاء الخليج، الخميس المقبل، ضمن الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن قرار سانتو بعد تأكيد غياب أحمد شراحيلي، الذي أصيب خلال لقاء الرائد، ولم يستطع إكمال المباراة.

وظهر بامسعود للمرة الأولى في تشكيل الاتحاد، أمام الاتفاق في 3 سبتمبر، ودفع به المدرب عند الدقيقة 68 بديلًا عن حمدان الشمراني، بينما دخل في الدقيقة 26، أثناء مباراة الرائد، الجمعة الماضي، بديلًا عن أحمد شراحيلي، المصاب.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

