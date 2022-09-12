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كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم (الإثنين)، المعلم حميد الرويلي، نظير جهوده وأمانته في أداء مهامه بتميز وإتقان.
وكان المعلم حميد الرويلي، قد صادف مجموعة من الطلاب منتظرين أولياء أمورهم بعد نهاية اليوم الدراسي، حيث فضل الانتظار معهم لحين قدوم أولياء أمورهم، وذلك حرصاً على سلامتهم.
وأظهر مقطع فيديو متداول، المعلم وهو يجلس وسط الطلاب على الرصيف أمام المدرسة يمازحهم بعد تأخر أولياء أمورهم.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “تعليم الشمالية” يكرم معلماً رافق الطلاب خارج المدرسة بعد تأخر أولياء أمورهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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