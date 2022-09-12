“بخاري” يعود لتدريبات النصر للمرة الأولى منذ 100 يوم

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ومن المنتظر عودة حارس النصر أمين بخاري، إلى التدريب الجماعي اليوم للمرة الأولى منذ أكثر من 100 يوم.
وحصل بخاري على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي في النادي للتدرب مع زملائه بعد تعافيه من الإصابة.
وتعرض الحارس للإصابة خلالرمواجهة النصر والأهلي في الدوري، في 28 مايو الماضي، قبل 3 شهر ونصف الشهر.
وأجرى بخاري جراحة في إسبانيا، في يونيو الماضي، بدأ بعدها برنامج تأهيلٍ انفراديًا انتهى للتو.
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Source akhbaar24
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