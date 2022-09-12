“ذا ديستركت” وجهة عصرية قادمة في جدة من شركة بنيان المتحدة

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أعلنت شركة بنيان المتحدة عن البدء بأعمال التجهيز لأحدث مشاريعها “ذا ديستركت” وهو مجمع تجاري عصري يعد الوجهة رقم 27 وأحدث مشاريع الشركة.

يتميز المشروع بتصاميمه العصرية والحديثة بغية تحقيق تجربة فريدة تتوافق مع معايير رفع جودة الحياة، أسوةً بمشاريع بنيان المختلفة، كما يمتاز بموقعه الاستراتيجي والحيوي في حي المحمدية على طريق الملك عبد العزيز أحد أرقى الأحياء بمدينة جدة.

يغطي مشروع “ذا ديستركت” مساحة تقدر بـ 19 ألف متر مربع من المساحات متعددة الاستخدامات والتي تم تصميمها بشكل عصري وجذّاب.

ويحتوي على مساحات تجارية مختلفة مخصصة للمطاعم والترفيه تجمعها إطلالة بانوراميه على كافة مناطق المشروع.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في الربع الأول من عام ٢٠٢٤ ميلادي.

تعد شركة بنيان المتحدة من كبريات الشركات الملهمة في صناعة الوجهات منذ عشرات السنين والتي تملك اليوم أكثر من 680،000 متر مربع من المساحات المطورة والتي تركزت في أربع قطاعات حيوية وهي القطاع العقاري والسكني، والقطاع الطبي، وقطاع الضيافة وقطاع المأكولات.

وصرح المهندس مازن البوق الرئيس التنفيذي لشركة بنيان المتحدة أن “ذا ديستركت” سيقدم إضافة جميلة للمراكز في مدينة جدة ويحتوى على مساحات حديثة وعصرية وفق أسلوب حياة معاصر ومتجدد في المنطقة، يتوافق مع التطور والعصر الذهبي الذي نعيشه في ظل قيادتنا الحكيمة.

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Source almnatiq

