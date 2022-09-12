الأسهم الخليجية تواصل الارتفاع متجاهلة تراجع أسعار النفط

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سجلت الأسهم الخليجية ارتفاعات بنهاية جلسة اليوم (الإثنين)، متجاهلة انخفاض أسعار النفط في خضم قيود الصين الجديدة على فيروس كورونا والرفع المحتمل لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 93.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش بعد أن زادت 4.1 بالمئة عند التسوية يوم (الجمعة).

وارتفع المؤشر القياسي السعودي بقيمة 0.1 %، إذ تجاوزت خسائر أسهم شركات المواد الأساسية مكاسب الشركات المالية. وارتفع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة بينما انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2 %، فيما استقر سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

وبلغ المؤشر الرئيسي في أبو ظبي 0.8 %، مواصلًا الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة زيادة قدرها 1.1% في سهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

وسجل المؤشر الرئيسي في دبي ارتفاعًا 0.3%، مدعوما بصعود الأسهم المالية والعقارية. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.6%، في حين ارتفع سهم شركة إعمار العقارية 2.9%، وارتفع المؤشر القياسي في قطر 0.3% بقيادة مكاسب في أسهم شركات الاتصالات والأسهم المالية.



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Source akhbaar24

