تعرف على سبب استبعاد عبدالرزاق حمدالله من قائمة المنتخب المغربي

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قال وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، إن لم يستدعي مهاجم نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله لمعسكر أسود الأطلس من أجل خوض المبارتين الوديتين القادمتين ضد الشيلي والبارغواي.

سبب استبعاد حمدالله من قائمة منتخب المغرب

وأوضج أن الأمر بالنسبة لعبدالرزاق حمدالله وعدم استدعائه لقائمة المعسكر الحالي، بسبب غيابه عن فريقه في دوري روشن ولم يشارك سواء في مباراة واحدة، مؤكدًا أنه يتابعه من أجل ضمه مستقبلًا، كما أن هناك لاعبين في كامل الجاهزية “وأكيد حمد الله سيكون بيننا في يوم من الأيام”.

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Source almnatiq

