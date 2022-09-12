ضبط مواطن في عسير قام بإيواء 3 مخالفين إثيوبيين في شقة يملكها

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ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير، القبض على مواطن لإيوائه 3 مخالفين من الجنسية الإثيوبية في شقة يملكها. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة. وأبان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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