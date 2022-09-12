شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت من دياز بتشكيل الهلال أمام الوحدة يوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الهلال السعودي استعداداته لمواجهة نظيره الوحدة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي في المباراة التي ستجمع بين الفريققين على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويواصل المدير الفني لفريق الهلال، رامون دياز، وضع خطته التي سيخوض بها المباراة القادمة وذلك بعدما نجح مؤخرا في تحقيق الفوز في جميع مبارياته بالدوري وتصدر ترتيب المسابقة متساويا مع الشباب في نفس عدد النقاط.

دياز يفكر في إراحة اللاعبين الأساسيين وتعديل تشكيلة الهلال أمام الوحدة

ووفقا للتقارير الصادرة من داخل النادي السعودي، فإن دياز يستعد لإجراء بعض التعديلات في التشكيل الأساسي للهلال خلال مباراة الوحدة المقبلة.

وتؤكد التقارير أن دياز يفكر لإعطاء البدلاء فرصة للمشاركة وإراحة بعض العناصر الأساسية خاصة الدوليين خوفا عليهم من الإصابات بسبب تلاحم المباريات خلال فترة التوقف.

ومن المنتظر أن يستأنف فريق الهلال تدريباته اليوم على ملعب النادي بعدما حصل الفريق على يومين من الراحة عقب انتهاء مباراة السوبر المصري السعودي المعروف بكأس لوسيل أمام نادي الزمالك.

الهلال يفوز على الزمالك في مباراة كأس لوسيل بركلات الجزاء

وكان قد نجح الهلال في تحقيق الفوز على الزمالك المصري بركلات الجزاء في مباراة كأس لوسيل التي أقيمت على ملعب ستاد لوسيل بقطر الذي سيقام عليه نهائي كأس العالم 2022 الذي سيقام هناك بداية من 20 نوفمبر المقبل.

