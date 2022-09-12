هيئة المراجعين والمحاسبين توفر منصة “اتكال”

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن توفّر منصة “اتكال” للخدمات المحاسبية، التي تربط بين طالبي الخدمات المحاسبية ومقدميها من منشآت ومكاتب المحاسبة

والمراجعة، والمحاسبين المرخصين.

وبيّنت الهيئة أن منصة “اتكال” تقدّم عدة خدمات إلكترونية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية التعاقد مع المحاسبين المرخَّصين والمعتمدين من قبل الهيئة، إضافة إلى خدمات المراجعة التي توفِّر قناة تعاقدية للشركات مع مكاتب المراجعة المعتمدة.

وأوضحت أن المنصة تعمل على خلق بيئة محاسبية رقمية تساعد على نمو الأعمال للمستفيدين، حيث يسهم هذا النمو في زيادة فرص توظيف المحاسبين السعوديين في القطاع الخاص، ورفع مستوى تنظيم سوق الخدمات المحاسبية ككل.

ودعت المستفيدين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة، والتعرُّف على الخدمات والاستفادة منها عبر الرابط etikal.sa، من خلال اتباع خطوات طلب الخدمة المحاسبية بدايةً من إنشاء حساب، واختيار الخدمة والمحاسب، ثم التعاقد إلكترونياً مع المحاسب.

يُذكر أن منصة “اتكال” قد أطلقت بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة في شهر مارس من العام الجاري 2022م على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.