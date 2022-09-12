تعليم الشرقية ينفّذ برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

أطلق تعليم المنطقة الشرقية بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي أمس، برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، والذي يأتي ضمن الخطة التشغيلية المشتركة بين الجانبين في الكشف المبكر عن الأمراض وسعياً لتعزيز صحة الطلبة.

وأوضح تعليم الشرقية أن هذا البرنامج يشمل جميع الطلبة ويتم كل 3 سنوات بهدف الكشف المبكر عن المشاكل الصحية للطلبة عبر إجراء عدد من الفحوص الطبية وإحالتها لجهة الاختصاص مع تقديم التوعية الصحية اللازمة للطلبة وأولياء أمورهم وبناء قاعدة بيانات صحية للطلبة المفحوصين.

ويشمل برنامج الفحص الاستكشافي عدة مكونات بينها التاريخ المرضي والتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية والكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوزن والنحافة وتسوس الأسنان، وحدة النظر، وضعف السمع، والاكتئاب، واضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه والتدخين.

من جانب آخر نفّذ تعليم الشرقية عدداً من البرامج التعريفية التي تستهدف طلبة المسارات التخصصية في المرحلة الثانوية، وذلك بهدف تهيئتهم لتحديد التخصصات الدراسية الجامعية وفقاً لميولهم واتجاهاتهم وقدراتهم.