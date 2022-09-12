زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جنوب الفلبين

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة دافاو أورينتال جنوبي الفلبين. وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 163 كيلومترًا من منطقة تاراغونا الواقعة في المقاطعة وعلى عمق 52 كم، مشيرًا إلى عدم ورود أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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