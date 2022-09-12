عاجل: رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عودة المنافسات الرياضية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن استئناف المباريات في الدوريات المحلية المختلفة بعد التأجيل في مطلع الأسبوع بسبب رحيل المملكة إليزابيث الثانية، وتم توقف النشاط الرياضي حدادًا على روح الملكة.

وأضافت الرابطة، أن همن المقرر أن تستأنف جميع مباريات في مختلف الدوريات المحلية بدءً من غد الثلاثاء.