محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن استئناف المباريات في الدوريات المحلية المختلفة بعد التأجيل في مطلع الأسبوع بسبب رحيل المملكة إليزابيث الثانية، وتم توقف النشاط الرياضي حدادًا على روح الملكة.
وأضافت الرابطة، أن همن المقرر أن تستأنف جميع مباريات في مختلف الدوريات المحلية بدءً من غد الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عودة المنافسات الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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