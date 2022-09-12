مشاهدة بث مباشر مباراة هجر والرياض في دوري يلو 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - مشاهدة مباراة هجر والرياض في دوري يلو، بث مباشر مباراة هجر والرياض في دوري يلو، تعرف على موعد مباراة هجر والرياض والقنوات الناقلة للمباراة.

مشاهدة بث مباشر مباراة هجر والرياض في دوري يلو

يحتضن ملعب نادي هجر، مباراة قوية للغاية تجمع بين فريقي هجر والرياض في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين دوري “يلو” في النسخة الحالية من المسابقة.

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر هجر والرياض في دوري يلو بالتزامن مع صافرة البداية، حتى يتمكن عشاق الكرة السعودية والعربية من مشاهدة المباراة لحظة بلحظة.

ترتيب هجر والرياض في دوري يلو

هجر صاحب الأرض والجمهور، يبحث عن فوزه الأول في دوري يلو، حيث خسر الفريق مباراتين وتعادل في آخرى، ويحتل المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري يلو برصيد نقطة وحيدة.

أخبار قد تهمك

في الجانب الآخر، يسعى نادي الرياض للخروج بنتيجة إيجابية تحقيق أي نقاط ممكنة، حيث خسر الرياض جميع مباراته التي لعبها، ويحتل المركز الـ17بجدول ترتيب مسابقة دوري يلو بدون نقاط.

موعد مباراة هجر والرياض والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة هجر والرياض مساء يوم اليوم، في تمام الساعة الـ6:25 مساءً بتوقيت مكة على معلب الهجر، وتنقل مجموعة قنوات الرياضية السعودية بث مباشر مباراة هجر والرياض بالتزامن مع صافرة الحكم.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو 2022-2023