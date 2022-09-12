تعليم ظهران الجنوب يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد “إبداع 2023”

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المناطق_عسير

دعت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب طلابها وطالباتها من المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع2023” وهي مسابقة علمية تنافسية في مجال المشاريع والبحوث العلمية للعام الدراسي الحالي1444 هـ.

وأوضحت الإدارة أن منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، تستهدف الفئة العمرية (11 – 20 سنة)، حيث تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة، وتشجعيهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.

يُذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية تنافسية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتعتمد على التنافس في أحد المجالات العلمية، عبر تقديم مشاريع علمية فردية وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة، كما تُحكّم المشاريع إلكترونياً وحضورياً من قبل أكاديميين ومتخصصين لتحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.

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Source almnatiq

