تعرف على خطورة التجمهور في الحوداث المرورية.. تعيق علاج المصاب

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حذر الدكتور عبدالعزيز الحميدي، استشاري في مدينة الملك فهد الطبية، من خطورة التجمهور في الحوادث المرورية يجب إخلاء المكان للأشخاص المتخصصين من أجل القيام بالدور الطبي المناسب للمصاب.
تعرف على خطورة التجمهور في الحوداث المرورية
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “اليوم” أنه في حالة وجود القدرة أو المهارة في ممارسة الإسعافات الأولية يجب السماح له بالقيام بإسعاف المريض، وبجانب الاتصال بالإسعافات الأولية.
وتابع: إذا لم يكن هناك القدرة على القيام بالإسعافات الأولية يجب الاتصال بهيئة الهلال الأحمر.
الهلال الأحمر بمحافظة طبرجل يدرب 24 مواطن على الإسعافات الاولية
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Source almnatiq
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