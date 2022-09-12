عبدالعزيز السبيل: رؤية 2030 أكثر شمولية وانتشارا للفنون المختلفة

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قال الدكتور عبدالعزيز السبيل، الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية، إن وزارة الثقافة برؤيتها الجديدة تنطلق برؤية المملكة 2023، وقامت برتيب الأمور الداخلية في الوزارة للتماشى مع متطلبات الرؤية.
رؤية 2030 أكثر شمولية وانتشارا للفنون المختلفة
وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، أنه في السنوات السابقةكان التركيز على جانبي الثقافة الأدب والفن دون النظر إلى باقي الفنون الثقافية الآخرى.
وتابع: أن الوضع الآن أصبح مختلف تمامًا وتم التوسع بدائرة الاهتمامات المختلفة حيث تم إضافة بعض الاقسام الآخرى بوزارة الثقافة، والآن مع رؤية 2030 اتسعت الدائرة وأصبحت أكثر شمولية للفنون المختلفة.
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Source almnatiq
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