بغرامات تصل إلى 6 آلاف ريال.. “الشؤون البلدية” تحدد جدول مخالفات امتثال المباني

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أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جدول مخالفات امتثال المباني، بهدف زيادة امتثال المباني وفقاً لدليل إجراءات شهادة امتثال المباني.

وحدد الجدول، المطروح حاليا لاستطلاع آراء العموم حياله عبر منصة استطلاع، مخالفات الامتثال التي يتم فرض الغرامات عليها، والتي تُحدد قيمتها بحسب تصنيف الأمانات والبلديات.

وتفرض غرامة بحد أدنى 100 ريال، وحد أقصى 500 ريال إذا لم يتم تنفيذ سترة السطح، أو السترة أعلى الملاحق بارتفاع مخالف لأنظمة المباني، فيما تتراوح قيمة الغرامات لمخالفة فتح شبابيك مخالفة للأنظمة والاشترطات التصميمية للفتحات للمباني التجارية من 200 ريال إلى ألف ريال.

وأفاد الجدول بفرض غرامة تتراوح ما بين ألف ريال و 5 آلاف ريال في حال عدم تنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين للمباني التجارية، في حين يكون الحد الأقصى عدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف وممرات صعود ومنحدرات وفقا لرخصة البناء أو المخططات المعتمدة للمباني التجارية من 500 إلى 2500 ريال.

وقدرت غرامة بحد أدنى 20 ريالاً وحد أقصى 100 ريال في حال عدم تنفيذ الأرصفة جهة الشارع الرئيسي حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك وفقا لما هو منصوص عليه في رخصة البناء أو المخططات المعتمدة للمباني التجارية.

وبلغت غرامات وجود أشاير حديدية أو أعمدة أو سواتر حديدية “شينكو” على أسوار الأسطح أو أسوار الارتداد للمبنى التجاري من 1200 إلى 6 آلاف ريال، في حين بلغت قيمة الغرامات لوجود تشققات أو تلف في وجهات المباني أو جزء منها أو صدأ واضح على المواد المعدنية في الوجهات من 100 إلى 500 ريال.

وحدد الجدول غرامات على مخالفة وجود تمديدات “كهربائية – صحية- ميكانيكية” ظاهرة بالوجهة الأمامية للمبنى التجاري من 200 إلى ألف ريال، في حين بلغت قيمة غرامات مخالفة وجود وحدة تكييف منفصلة في الواجهات المطلة على الشارع للمبنى التجاري من 50 إلى 250 ريالاً.

ويتم فرض غرامة تتراوح ما بين 100 إلى 500 ريال في حال وجود طبق الأقمار الصناعية على وجهات المباني أو الشرفات، أما إذا كان هناك مظلات وهناجر خارج حدود البناء فسيفرض حينها غرامات تتراوح ما بين 500 ريال إلى 2500 ريال.

وتفرض غرامة من 200 إلى ألف ريال عند تغطية الشرفة بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة البناء، أو في حال وجود كتابات مشوهة على جدران المباني التجارية.

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Source akhbaar24

