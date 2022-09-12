محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات دعا أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إلى عدم حرق اللحم وجعله شواءً فقط دون حرق؛ محذرًا من وجود مسرطنات عديدة في اللحوم والدهون المحترقة.

وأوضح “الخضيري”، عبر حسابه على “تويتر”: “لا تحرق اللحم! بل اجعله: (شواء بلا حرق). دراسات أشارت لوجود مسرطنات عديدة في اللحوم والدهون المحترقة، (هيدروكربونات ونايتروارينات)”.

كانت هذه تفاصيل خبر شواء فقط.. “الخضيري” يحذّر من حرق اللحم و”البرجر”: مسرطنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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