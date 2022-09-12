محمد بن مسعود - الدمام - فضيحة مدوية للجيش الروسي انتصارات اوكرانية والزعيم الشيشاني يدعو بوتين للتدخل

بعد إحراز القوات الأوكرانية تقدماً في مناطق عدة بمحيط خاركيف خلال الأيام الماضية وتراجع القوات الروسية، فتح زعيم الشيشان رمضان قديروف النار على قيادة الجيش الروسي بعد أن بدا أنه فوجئ بالحملة الأوكرانية المضادة في الشمال الشرقي من البلاد.

وفي إشارة إلى أن الكرملين قد يواجه تداعيات خطيرة بسبب فقدان الأراضي، اقترح قديروف أيضاً أن فلاديمير بوتين قد لا يكون على علم بالحالة الحقيقية للأمور، وفق ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

وقال قديروف في رسالة صوتية نُشرت على قناته على “تلغرام” اليوم الأحد “لقد ارتكبوا أخطاء وأعتقد أنهم سيستخلصون النتائج الضرورية”.

كذلك أضاف أنه “إذا لم يتم إجراء أي تغييرات في الاستراتيجية اليوم أو غداً، فسأضطر إلى التحدث مع قيادة وزارة الدفاع وقيادة البلاد لأشرح لهم الوضع الحقيقي على الأرض”.

وتابع: “إنه وضع مثير للاهتمام للغاية. إنه أمر مخز”.

يذكر أن وحدات عديدة من الشيشان شاركت في المجهود الحربي الروسي، وبينما يبدو قاديروف شديد الولاء لموسكو، فهو أحد الشخصيات السياسية الروسية القليلة التي لا يسيطر الكرملين بشكل كامل على رسائلها.