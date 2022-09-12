أول تحذير من نوعه للسوريين بلبنان..ستواجهون حرباً ثانية

محمد بن مسعود - الدمام - يبدو‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬الغارق‭ ‬بأزماته‭ ‬حتى‭ ‬الاختناق،‭ ‬وسط‭ ‬تدهور‭ ‬حاد‭ ‬بقيمة‭ ‬الليرة‭ ‬وارتفاع‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع،‭ ‬بدأ‭ ‬ينحو‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬مسألة‭ ‬النازحين‭ ‬السوريين‭.‬

فبعد‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬لمسؤولين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬اللاجئين‭ ‬وضرورة‭ ‬عودتهم‭ ‬الآمنة‭ ‬إلى‭ ‬سوريا،‭ ‬أصدر‭ ‬بطريرك‭ ‬الموارنة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬،‭ ‬بشارة‭ ‬الراعي،‭ ‬أول‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬مرجع‭ ‬ديني‭.‬

فقد‭ ‬حذر‭ ‬الراعي‭ ‬النازحين‭ ‬السوريين‭ ‬من‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬ثانية‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬بقوا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

تفرضون‭ ‬على‭ ‬أنفسكم‭ ‬حرباً

كما‭ ‬اعتبر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬بقاءهم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬سيفرض‭ ‬عليهم‭ ‬‮«‬حرباً‭ ‬ثانية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الأزمة‭ ‬المعيشية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬ربما،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تنامي‭ ‬موجة‭ ‬عداء‭ ‬ضدهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬اللبنانيين‭.‬

وقال‭ ‬مخاطباً‭ ‬اللاجئين‭ ‬‮«‬فرضت‭ ‬عليكم‭ ‬الحرب‭ ‬الأولى،‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬تعودوا‭ ‬إلى‭ ‬منازلكم‭ ‬فأنتم‭ ‬تفرضون‭ ‬على‭ ‬أنفسكم‭ ‬الحرب‭ ‬الثانية‮»‬‭.‬

‮«‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬رحيلهم،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنكم‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية

تأتي‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة‭ ‬والفقر‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وسعي‭ ‬آلاف‭ ‬المواطنين‭ ‬للهجرة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬عمل‭.‬

كما‭ ‬تتناغم‭ ‬مع‭ ‬موقف‭ ‬رسمي‭ ‬موحد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬لجهة‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬اللاجئين،‭ ‬بسبب‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية،‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والبلديات‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬وبروز‭ ‬ظاهرة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭.‬

يذكر‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬السورية،‭ ‬يستضيف‭ ‬لبنان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬نازح‭ ‬سوري‭ ‬مُسجّل‭ ‬منهم‭ ‬حوالي‭ ‬888‭ ‬ألفاً‭ ‬فقط‭ ‬لدى‭ ‬مفوضية‭ ‬اللاجئين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وفيما‭ ‬يتوزّع‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬فيهم‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬البقاع‭ (‬حوالي‭ ‬39‭ ‬بالمئة‭) ‬تليها‭ ‬محافظة‭ ‬الشمال،‭ ‬بيروت‭ ‬والجنوب،‭ ‬يواجه‭ ‬بعضهم‭ ‬تصرفات‭ ‬عدائية‭ ‬أو‭ ‬‮«‬عنصرية‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬اللبنانيين‭.‬