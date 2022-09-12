نظرة عن قرب.. البريطانيون يتدفقون لرؤية ملكتهم الراحلة

محمد بن مسعود - الدمام - اعتبارا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬سيتمكن‭ ‬البريطانيون‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬ملكتهم‭ ‬الراحلة‭ ‬عن‭ ‬قرب،‭ ‬إذ‭ ‬سيسجى‭ ‬جثمانها‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬أدنبره‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬وداع‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الجنازة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتقاطر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬كاتدرائية‭ ‬سان‭ ‬تجيل‭ ‬في‭ ‬أدنبره‭ ‬لإلقاء‭ ‬النظرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الحشود‭ ‬التي‭ ‬تجمعت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬مسار‭ ‬الموكب‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬نعشها‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬بالمورال‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسكتلندية‭.‬

وفي‭ ‬أدنبره‭ ‬استقبل‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الموكب‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬نعش‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬شعبية‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬عاما‭ ‬وتوفيت‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاما‭ ‬بعدما‭ ‬عينت‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬لتكون‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬عهدها‭.‬

نعش‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ (‬فرانس‭ ‬برس‭)‬

تشارلز‭ ‬وراء‭ ‬النعش

أما‭ ‬نجلها‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬فسيتوجه‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ (‬التاسعة‭ ‬ت‭.‬غ‭) ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬كاميلا‭ ‬ليتلقى‭ ‬تعازي‭ ‬رئيسي‭ ‬مجلسي‭ ‬البرلمان‭.‬

ثم‭ ‬يستقلان‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الطائرة‭ ‬إلى‭ ‬أدنبره‭ ‬متوجهين‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬هوليرودهاوس‭ ‬المقر‭ ‬الملكي‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬حيث‭ ‬أبقي‭ ‬نعش‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بحراسة‭ ‬فرقة‭ ‬ارتشرز‭ ‬الملكية‭ ‬وهي‭ ‬وحدة‭ ‬مراسم‭ ‬تتولى‭ ‬حراسة‭ ‬الملكة‭.‬

ليغادر‭ ‬النعش‭ ‬القصر‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬14‭,‬35‭ (‬الساعة‭ ‬13‭,‬35‭ ‬ت‭.‬غ‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬كاتدرائية‭ ‬سان‭ ‬جيل‭.‬

وسيسير‭ ‬الملك‭ ‬وزوجته‭ ‬وراء‭ ‬النعش‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتقل‭ ‬بقية‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬بالسيارة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تستمر‭ ‬نصف‭ ‬ساعة،‭ ‬إذ‭ ‬تبعد‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬القصر‭.‬

أما‭ ‬خلال‭ ‬المراسم‭ ‬الدينية،‭ ‬فسيوضع‭ ‬التاج‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الخالص‭ ‬على‭ ‬النعش‭.‬

جوا‭ ‬إلى‭ ‬لندن

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬سيُحمل‭ ‬النعش‭ ‬جوا‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬سيظل‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬ليُنقل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬وستمنستر‭ ‬ويبقى‭ ‬هناك‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الجنازة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬وستمنستر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬1000‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭).‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬التي‭ ‬أضحت‭ ‬أقدم‭ ‬وأطول‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬بقاء‭ ‬في‭ ‬السلطة،‭ ‬تولت‭ ‬العرش‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬والدها‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬1952،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬عمرها‭.‬