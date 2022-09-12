محمد بن مسعود - الدمام - شاهد: زواج “غريب “أذهل الجميع …كيف دخل العريس الحفل والتقى عروسه

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمشهد من حفل زواج، في إندونيسيا، أذهل الجميع.

وأبان المقطع لحظة دخول العروسين “قاعة الحفلات”، حيث بدت العروس وهي تمسك فستانها، وبجوارها عريسها الذي سار بجوارها على “إسكوتر”.

وأوضح المقطع العروس وهي ترتدي فستانًا من اللون الأحمر، وسترت وجهها باللون ذاته، وتمسك ببوكيه من الورد الأبيض، وعن يمينها العريس، الذي بدا في حلة سوداء، ولكنه لم يستطع أن يسير ممسكًا بيد عروسه، نظرًا لإعاقته التي منعته من الأمر.

وظهر في المقطع، العروس وهي تهيأ الكرسي لعريسها حتى يجلس عليه، والذي قام بدوره بالجلوس فوقه، بعد أن استعان بشخصين ليجلساه مكانه.

وأثنى نشطاء مواقع التواصل على الزواج، وعلى العروس التي وصفوها بالعظيمة والتي تملك قلبًا جميلًا وشخصية رائعة.