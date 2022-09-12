السديس يدشن حملة توعوية لخدمة قاصدي المسجد الحرام

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المناطق_مكة
دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس حملة الإدارة العامة للاتصال والتوعية الإعلامية بالمسجد الحرام، تحت عنوان “توعية وإعلام في خدمة قاصدي المسجد الحرام” وذلك بمقر الرئاسة في مكة المكرمة.
وأكد الشيخ السديس أن مثل هذه الحملات من شأنها الارتقاء بالمحتوى الإعلامي في الرئاسة، ورفع مستوى الوعي للقاصدين والزوار ومنسوبي الرئاسة والجهات العاملة في المسجد الحرام، كما أن هذه الحملة ستسهم في إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين وما يبذل فيهما من خدمات وجهود تعكس حرص وعناية واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بالحرمين الشريفين.
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Source almnatiq
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