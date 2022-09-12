“ألكاراز” يحرز لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ويصبح أصغر مصنف أول عالمياً

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فاز الشاب الإسباني كارلوس ألكاراز، البالغ من العمر 19 عامًا على النرويجي كاسبر رود 6-4 و2-6 و7-6 و6-3 في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية ليحرز أول ألقابه الكبرى ويعتلي صدارة التصنيف العالمي لأول مرة.

ويعتبر الشاب الإسباني أصغر مصنف أول على العالم منذ بدء تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين عام 1973 وحطم رقم الأسترالي ليتون هويت الذي كان يبلغ عمره 20 عاما عندما اعتلى الصدارة في 2001.

وعبر ألكاراز عن سعادته لتحقيق حلم الطفولة، بأن يصبح المصنف الأول عالميًا وبطلا لإحدى البطولات الكبرى.

وقال: “أنا عمري 19 عاما فقط، لذلك فإن جميع القرارات الصعبة اتخذها مع والدي وفريقي أيضا، وهذا شيء مميز حقا بالنسبة لي”.

وتميز ألكاراز، بضرباته وحيويته التى أثارت إعجاب الجماهير خلال البطولة التي استمرت أسبوعين في نيويورك، ومكنته من إزاحة الروسي دانييل ميدفيديف عن صدارة التصنيف العالمي.

ومن جانبه هنأ الإسباني رافائيل نادال، الحائز على 22 بطولة كبرى في فردي الرجال في رقم قياسي، مواطنه عبر حسابه في تويتر وتوقع له المزيد من النجاح.



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Source akhbaar24

