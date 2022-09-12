حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة عند 46 مئوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الاثنين ، أن تسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة في المملكة عند 46 مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.
وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي:
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Source almnatiq
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