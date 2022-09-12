الحصيني: أجواء حارة نهارًا.. وأمطار متفاوتة على المرتفعات

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أجواء طقس اليوم الإثنين على مناطق المملكة.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه حسب المراصد متوقع أجواء حارة نهارًا على مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا.

وأضاف أن درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، لافتًا إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية واليمن.

كما توقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي وحائل.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، أن الفرصة ما زالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

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Source almnatiq

