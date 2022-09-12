︎
.
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أجواء طقس اليوم الإثنين على مناطق المملكة.
وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه حسب المراصد متوقع أجواء حارة نهارًا على مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا.
وأضاف أن درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، لافتًا إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية واليمن.
كما توقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي وحائل.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، أن الفرصة ما زالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أجواء حارة نهارًا.. وأمطار متفاوتة على المرتفعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.