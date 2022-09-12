عودة أولى رحلات الطلبة السعوديين المبتعثين من ذوي الإعاقة في الأردن

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أعلنت سفارة المملكة في الأردن، مغادرة أول رحلات عودة الطلبة السعوديين المبتعثين من ذوي الإعاقة من مطار الملكة علياء الدولي.

وكان في مقدمة مودعي الطلبة، السفير ‫نايف بن بندر السديري، وبمعيته الملحق الثقافي، ورئيسا قسم شؤون السعوديين، وقسم المراسم، والملحق الثقافي ومدير الخطوط السعودية.

وأظهرت صور نشرتها السفارة لقطات من مطار الملكة علياء الدولي أثناء توديع أبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة وذويهم والعائدين إلى المملكة، ليتم إلحاقهم بمراكز متميزة ومتخصصة.

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Source akhbaar24

