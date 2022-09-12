هل يمكن بيع سيارة عليها مخالفات مرورية؟ المرور يجيب

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المناطق_الرياض
أجابت الإدارة العامة للمرور على تساؤل طرحه أحد المواطنين حول إمكانية بيع السيارة إذا عليها مخالفات مرورية، وأكدت الإدارة أن وجود مخالفات على مالك السيارة لا يمنعه من نقل ملكيتها، شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.
وأشارت إدارة المرور إلى أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًّا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة
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Source almnatiq
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