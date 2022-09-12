︎
.
المناطق_متابعات
ذهب باحثون إلى أن هناك 5 عادات يومية أخطر على صحة الإنسان من التدخين، وقد تدمر صحته تمامًا.
ووفق ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية، عن دراسات وأبحاث، فإن تلك العادات هي:
1-الوحدة
كشف بحث أجري في جامعة “بريجهام يونج”، أن الشعور بالوحدة يقلل من العمر بما يعادل تدخين 15 سيجارة في اليوم.
2-الجلوس لساعات طويلة
أظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن الجلوس طوال اليوم يزيد من خطر الإصابة بمجموعة من أنواع السرطان.
3-الحرمان من النوم
قالت منظمة الصحة العالمية، في عام 2015 إن النوم غير الكافي يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية بدرجات مماثلة للاستخدام المنتظم للسجائر.
4-الممارسات التجميلية التي تستهدف تغير لون الجلد
نشر الباحثون دراسة وجدت أن الممارسات التجميلية الرامية لتغير لون البشرة، أدت إلى المزيد من حالات سرطان الجلد مقارنة مع سرطان الرئة المرتبط بالتدخين.
5-سوء التغذية
خلص باحثون إلى أن معدلات الوفيات المرتبطة بسوء التغذية، تجاوزت المعدلات المرتبطة بالكحول والمخدرات والتبغ مجتمعة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر أخطر من التدخين.. 5 عادات تدمر صحتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.