أخطر من التدخين.. 5 عادات تدمر صحتك

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ذهب باحثون إلى أن هناك 5 عادات يومية أخطر على صحة الإنسان من التدخين، وقد تدمر صحته تمامًا.

ووفق ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية، عن دراسات وأبحاث، فإن تلك العادات هي:

1-الوحدة

كشف بحث أجري في جامعة “بريجهام يونج”، أن الشعور بالوحدة يقلل من العمر بما يعادل تدخين 15 سيجارة في اليوم.

2-الجلوس لساعات طويلة

أظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن الجلوس طوال اليوم يزيد من خطر الإصابة بمجموعة من أنواع السرطان.

3-الحرمان من النوم

قالت منظمة الصحة العالمية، في عام 2015 إن النوم غير الكافي يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية بدرجات مماثلة للاستخدام المنتظم للسجائر.

4-الممارسات التجميلية التي تستهدف تغير لون الجلد

نشر الباحثون دراسة وجدت أن الممارسات التجميلية الرامية لتغير لون البشرة، أدت إلى المزيد من حالات سرطان الجلد مقارنة مع سرطان الرئة المرتبط بالتدخين.

5-سوء التغذية

خلص باحثون إلى أن معدلات الوفيات المرتبطة بسوء التغذية، تجاوزت المعدلات المرتبطة بالكحول والمخدرات والتبغ مجتمعة.

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Source almnatiq

