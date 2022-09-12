تحطم مروحية خلال تدريبات لحركة طالبان في أفغانستان ومقتًل طياريها

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تحطمت مروحية أميركية الصنع خلال تدريبات لحركة طالبان السبت في كابول ما أدى إلى مقتل طيارَيها وأحد أفراد الطاقم على ما ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية.

ووقع حادث المروحية وهي من طراز “بلاك هوك” السبت في حرم جامعة الدفاع في العاصمة الأفغانية.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة تحطمت جراء “مشكلة تقنية خلال التدريب” ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى مضيفة أن خمسة من أفراد الطاقم أصيبوا أيضا.

خلال انسحابه من أفغانستان الذي شابته الفوضى قبل سنة، ترك الجيش الأميركي معدات طيران وأسلحة وآليات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات غالبيتها غير صالحة للاستخدام.

ونقلت القوات الحكومية السابقة بعض المروحيات أيضا إلى دول في آسيا الوسطى قبل أن تستولي حركة طالبان على السلطة في كل أرجاء البلاد.

ونجحت حركة طالبان في إصلاح بعض الطائرات ومن بينها مروحيات.

في 31 آب/اغسطس نظمت حركة طالبان عرضا كبيرا تضمن عتادا عسكريا احتفاء بالذكرى الأولى لانسحاب آخر الجنود الأميركيين من البلاد.



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Source akhbaar24

