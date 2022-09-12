تبدأ من إدنبرة حتى قصر ويستمنستر.. رحلة جثمان الملكة إليزابيث خلال أسبوع الوداع

︎

.



تبدأ مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية اعتبارًا من (الإثنين)، ولمدة أسبوع كامل، إذ سيتمكن البريطانيون من رؤية جثمان مليكتهم داخل كاتدرائية سان تجيل في إدنبرة لإلقاء النظرة الأخيرة، فيما تجمعت أمس (الأحد) الحشودعلى طول مسار الموكب الذي نقل نعشها من قصر بالمورال إلى العاصمة الاسكتلندية.

ويتوجه الملك الجديد تشارلز الثالث إلى مقر البرلمان برفقة زوجته كاميلا ليتلقى تعازي رئيسي مجلسي البرلمان، ثم يستقلان الطائرة إلى إدنبرة متوجهين إلى قصر هوليرودهاوس المقر الملكي الرسمي في اسكتلندا، والذي تواجد فيه نعش الملكة الراحلة الليلة الماضية .

ويبقي جثمان الملكة والذي سيوضع على نعشها المصنوع من خشب السنديان، التاج الأسكتلندي المصنوع من الذهب الخالص في الكاتدرائية مدة 24 ساعة .

وينقل الجثمان مساء (الثلاثاء) جوا من مطار إدنبرة في طائرة ملكية إلى لندن، إذ سيسجى في النعش الملفوف بالعلم الملكي على مدار الساعة على منصة في قصر ويستمنستر اعتبارا من مساء (الأربعاء) ولمدة 5 أيام وصولا إلى يوم الجنازة الوطنية يوم (الإثنين المقبل).

وينتظر أن يشارك في الجنازة كبار شخصيات العالم ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي فضلا عن الكثير من أفراد العائلات الملكية.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

