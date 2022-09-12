شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة في تشكيل النصر المتوقع لمباراة الباطن في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا مثيرًا على ضمك مساء السبت الماضي في منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدفي، ليرفع العالمي رصيده من النقاط الـ 6، مرتكزًا في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

كل ما يخص مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب للعالمي أمام الباطن.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص المباراة المقبلة للعالمي أمام الباطن، وذلك يأتي فيما يلي..

موعد مباراة النصر والباطن القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع النصر في مواجهة أمام الباطن بالاسبوع الثالث من دوري روشن السعودي، مشاء الخميس القادم الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ ركلة البداية في الساعة السادسة إلا الثلث بتوقيت القاهرة، السابعة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا الثلث بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن الخميس في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب للنصر أمام الباطن، وكذلك مباريات البطولة بأكملها.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الباطن في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المتوقع أن يدخل روي جارسيا بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار بالتشكيل التالي..

في الحراسة: دافيد أوسبينا

وفي خط الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبدالله مادو، عبدالإله العمري

الوسط: أندرسون تاليسكا، عبدالمجيد الصليهم، لويس، سامي النجعي

وخط الهجوم: أبو بكر، عبدالرحمن غريب.

تشكيل الباطن المتوقع لمباراة النصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يأتي تشكيل الباطن المتوقع لمباراة النصر بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: مارتن كمبانيا.

خط الدفاع: محمد ناجي، ماوريسيو، إبراهيم جمال، صقر ممدوح.

وفي خط الوسط: بدر ناصر، عثمان عوض، بسام محمد، عبد الرحمن الظفيري، يوسف المزيريب.

وخط الهجوم: يوسف فواز.