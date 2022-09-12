البرنامج الوطني زيادة إنتاج الثروة السمكية والحيوانية لتعزيز الأمن الغذائي

محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت خطة تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية دعم الصيادين المحليين وإنشاء المركز الإقليمي لتنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج الحيواني لتعزيز الأمن الغذائي، ويعتزم صندوق التنمية الزراعية زيادة الإنتاج من الأسماك إلى 900 ألف طن سنويًا مقارنة بـ100 ألف طن حاليًا وفقًا لرؤية 2030، وصدرت موافقة الجهات العليا على تعديل اسم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية إلى البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية على أن تعامل التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الإضافة وفقًا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر في شأنها من تعليمات، وتضمنت الموافقة قيام وزيري المالية والبيئة والمياة والزراعة بمراجعة القواعد والإجراءات الخاصة بالبرنامج وأسلوب تمويله ووتعديلها بالاتفاق بينهما بناء على الصلاحيات المخولة لهما.. وبحسب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية تعمل المملكة على الانضمام إلى عضوية عدد من المنظمات والاتفاقيات الدولية، المتمثلة في شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادئ، والمعاهدة الدولية للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط.

كما يسعى البرنامج إلى تحقيق التنمية المستدامة لقطاع المصائد وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى تعزيز العمل الجماعي في الإدارة المثالية لحماية البحار والموارد الطبيعية، وتبادل الخبرات الدولية والاستفادة من التجارب العالمية، كما شملت الأنشطة المستقبلية للبرنامج، تدشين الشبكة الإقليمية لأمراض الأسماك في 27 من نوفمبر القادم بعضوية 22 دولة، حيث اختير مختبر صحة الأسماك في جدة مختبراً مرجعياً معتمداً دولياً، وإقامة المؤتمر الدولي للأعشاب البحرية والطحالب في 5 ديسمبر القادم، ويجدر بالذكر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.