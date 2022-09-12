توضيح من “حساب المواطن” بشأن مدى استحقاق من تغير راتبه الشهري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضح برنامج “حساب المواطن”، مصير المستفيد الذي تغير راتبه ومدى أحقيته في الحصول على الدعم.
وبين البرنامج، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات الشخصية وتم تحديثها ستتم دراستها والتحقق منها، ودراسة استحقاق الشخص للدعم مرة أخرى.
وأشار إلى أنه في حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.
ولفت “حساب المواطن” إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق عن طريق استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
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