مصادرة 3529 كجم مواد غذائية وخضار وفواكه تالفة بالنعيرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية نفّذت أمانة المنطقة الشرقية جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية وأسواق النفع العام في محافظة النعيرية، نتج عنها ضبط شقة سكنية يستخدمها عمالة مخالفة لبيع المواد الغذائية ومصادرة ٣٥٢٩ كجم مواد غذائية وخضار وفواكه تالفة، و٨٥ لترًا من الزيوت غير صالحة للاستهلاك.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية لتأكد من التزام المنشآت التجارية والغذائية بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها الأمانة لضمان سلامة المواد الغذائية، وتقديمها للمستهلكين بشكل آمن، داعية الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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