بعدما تولى مهمات «مدير تنفيذي» أخيراً.. هل سنشاهد «روبوتاً» بمرتبة وزير ؟

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بعدما أطاحت الثورة التقنية بالعديد من الوظائف التقليدية التي صمدت لعدة قرون، كسعاة البريد وموظفي الأرشيف وكتّاب الآلات وبعض الوظائف المصرفية والإدارية، تستعد «الروبوتات» لمزاحمة البشر في الوظائف المرموقة كالمديرين التنفيذيين، حيث دخلت شركة ميتافيرس صينية تدعى «نت دراجون ويب سوفت» NetDragon Websoft التاريخ بتعيينها روبوتاً افتراضياً يعمل بالذكاء الاصطناعي كرئيس تنفيذي لها.

يقال، إن الرئيس التنفيذي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمعروف باسم «السيدة تانغ يو» Tang Yu، سيكون في طليعة «قسم التنظيم والكفاءة» في الشركة، حيث يشرف على العمليات في شركة التكنولوجيا التي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.

ويبدو أن مجلس إدارة الشركة يعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل إدارة الشركات، وتعيين السيدات، وتعد Tang Yu التزاماً رمزياً باحتضان استخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير الطريقة التي تمارس بها الشركة أعمالها.

وبحسب «إرم نيوز»، قالت الشركة في بيان لها، إن «Tang Yu» ستعمل على تبسيط تدفق العملية وتحسين جودة مهمات العمل وتحسين سرعة التنفيذ، وستعمل Tang Yu أيضاً كمركز بيانات في الوقت الفعلي وأداة تحليلية لدعم اتخاذ القرار العقلاني في العمليات اليومية، إضافة إلى تمكين نظام إدارة مخاطر أكثر فعالية.

وأضاف البيان: «بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلعب Tang Yu دوراً مهماً في تطوير المواهب، وضمان مكان عمل عادل وفعال لجميع الموظفين».

وفي المستقبل، تخطط شركة التكنولوجيا الصينية لتوسيع الخوارزميات وراء Tang Yu لإنشاء نموذج إدارة شديد الشفافية، حيث تتحول الشركة إلى مجتمع عمل قائم على الميتافيرس.

ومن المثير للاهتمام أنه في عام 2017 صرح رائد الأعمال الصيني الشهير جاك ما علناً، أنه «في غضون 30 عاماً من المحتمل أن يظهر الروبوت على غلاف مجلة تايم كأفضل مدير تنفيذي»، وهو ما يبدو أنه سيتحقق بالفعل قريباً، فهل نشاهد بعد ذلك روبوتاً بمرتبة وزير؟

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Source almnatiq

