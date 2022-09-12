“متحدث الموارد البشرية” يُحدد إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي

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المناطق_الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، إجازة اليوم الوطني الـ92 للقطاعين الخاص وغير الربحي، مشيرًا إلى أن العامل يعوض عن إجازة اليوم الوطني إذا تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية.

ونشر متحدث الموارد البشرية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إنفوجرافًا أوضح من خلاله، أن إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي يوم الجمعة الموافق 27 صفر-23 سبتمبر.

وأضاف أنه وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، أنه «على كل صاحب عمل التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة، والتي بينت في إحدى حالاتها أنه يعوض العامل عن إجازة اليوم الوطني إذا تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية بما يعادلها قبل يوم الإجازة أو بعده».

وتحتفل المملكة باليوم الوطني في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، ويصادف اليوم الوطني السعودي بالهجري يوم الجمعة 27 صفر من عام 1444 هجرية، حيث تحيي السعودية اليوم الوطني الـ 92 ، تحت شعار ” هي لنا دار”.

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Source almnatiq

