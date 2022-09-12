“تقويم التعليم” ترد على أبرز الأسئلة الشائعة حول تعليق التسجيل باختبارات الرخص المهنية

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ردت هيئة تقويم التعليم والتدريب على أبرز الأسئلة الشائعة حول مدى إمكانية فتح التسجيل باختبارات الرخص المهنية، ومصير المواعيد المُحددة والمؤكدة للاختبارات.
وأوضحت الهيئة، أنه سيُتاح التسجيل في اختبارات الرخص المهنية قريباً بعد تعليق التسجيل مؤقتاً كما سيتم تمديد فترة التسجيل المبكر، مشيرةً إلى أنه لن يتم تعديل موعد اختبار من لديه تسجيل “مؤكد”.
وبيّنت أن التأخر في تسديد المقابل المالي لإجراء الاختبار لا يعني إلغاءه ولكن عند السداد سيتأكد الاختبار خلال ساعات، موضحةً أنه يمكن تسديد المقابل عبر مدى أو فيزا أو ماستر كارد.
ولفتت إلى أن يتم تجاهل رسالة المسارعة بتسديد المقابل المالي لإجراء الاختبار في حال كان هناك اختبار “مؤكد” بالفعل، مبينةً أنه يمكن حذف أو تعديل موعد اختبار الرخصة عند فتح التسجيل.
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Source akhbaar24
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