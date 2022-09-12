حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة

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بمشيئة الله تعالى لازالت الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.





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