شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد من رئيس النصر إلى الهلال بسبب كنو.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي على توجيه رسالة قوية إلى الهلال بسبب "نجم الفريق"، وجاء ذلك من خلال تصريحاته تليفزيونية نقلتها شبكة SSC الرياضية السعودية.

الغامدي يتوعد الهلال بسبب كنو ويسأل عن العقوبة

وأشار الغامدي عبر شبكة قنوات SSC الرياضية أنه كسب الهلال، وجاء ذلك لامتلاكه حقًا مشروعًا في أزمة محمد كنو، طالبًا من الزعيم الوقت نفسه، أن يسدد مجلس إدارة الرئيس فهد بن نافل، الغرامات الصادرة في عقوبات مركز التحكيم، وهي تقدر بـ 20 مليون ريال سعودي.

تفاصيل قضية محمد كنو مع النصر

توجه العالمي بشكوى رسمية ضد المدافع السعودي، بعد توقيعه مع النصر وفي الوقت ذاته تجديد عقده مع ناديه الهلال.

وأدى ذلك إلى فرض عقوبة صارمة على الزعيم، أبرزها حرمان الهلال من قيد لمدة فترتين، بالإضافة إلى غرامة مالية باهظة وإيقاف محمد كنو عن المشاركة في المباريات لمدة 4 أشهر.

موعد عودة كنو إلى المشاركة في المباريات

أوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية سابقًا إلى أن اتحاد الكرة أرسل خطابًا إلى نادي الهلال، ردًا على الاستفسار المقدم من الموج الأزرق برئاسة فهد بن نافل، بشأن موعد انتهاء عقوبة محمد كنو.

وأكدت الصحيفة إلى أن اتحاد الكرة السعودي، أبلغ الزعيم باقتراب انتهاء عقوبة كنو، وتحديدًا يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.