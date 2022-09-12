تطورات مثيرة في قضية محمد أبو جبل مع النصر - تابع التفاصيل

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محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الإثنين الموافق 12 من شهر سبتمبر الجاري، عن تطورات مثيرة في قضية محمد أبو جبل لنادي النصر السعودي.

وجاء ذلك وفقًا لما ذكره أحمد الغامدي "المدير التنفيذي لنادي النصر"، من خلال تصريحات تليفزيونية فجرها لشبكة SSC الرياضية السعودية.

تطورات مثيرة في قضية أبو جبل مع النصر

أكد الغامدي بشأن شكوى أبو جبل على أن النصر بصدد أن يرد على الحارس المصري، لكن ليس الآن، بل في الوقت المناسب، موضحًا ما يتواجد من احترام لشخص أبو جبل، والعلاقة الجيدة مع الشعب المصري.



تفاصيل قضية أبو جبل مع النصر

تعاقد النصر مع أبو جبل ثم طلب منه ما يفيد بأنه لاعب حر وأن عقده لا يمتد إلى نهاية أغسطس الحالى مع الزمالك، وأن اللاعب لم يقوم بتقديم المعلومات الكافية حول هذا الأمر.

رد أبو جبل على النصر السعودي

قدم أبو جبل شكوى في النصر بالفيفا بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد، وأحقيته في الحصةعل على الشرط الجزائي وهو قيمة عقده "لمدة عامين".

واكدت صحيفة الرياضية سابقًا بأن أبو جبل طالب النصر السعودى بتنفيذ بنود العقد، وذلك بعد الكشف نية الفريق في فسخ التعاقد وتقديم شكوي للفيفا ضد اللاعب.

وطلب الحارس المصري بالفعل الحصول على مستحقاته البالغة 4 ملايين دولار فى العامين الموقع عليهما بين الطرفين فى العقد.

الجدير بالذكر انضم أبو جبل إلى صفوف البنك الاهلي مجانًا في الصيف الجاري، وجاء ذلك بعد انتهاء عقده من الزمالك المصري في أغسطس الماضي.