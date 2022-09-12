شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد.. النصر يفتح النار على الاتحاد بسبب "قضية التسجيلات". والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستمر نادي النصر السعودي في إثارة الجدل بالشارع الرياضي السعودي بالعديد من القضايا الهامة، أبرزهم قضيته الشهيرة بـ "قضية التسجيلات" مع عبد الرازق حمدالله والاتحاد.

وفجر أحمد الغامدي، المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي العديد من التصريحات التليفزيونية عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بخصوص تطورات قضية حمدالله مع العالمي.

تطورات مثيرة في قضية عبد الرازق حمدالله مع النصر

رفض رئيس النصر، الحديث كثيرًا بشأن قضية التسجيلات الصوتية، لكن أكد أن القضية ما زالت منظورة في مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وأشار الغامدي إلى أن مجلس الإدارة يتواصل بشكل متتابع مع مركز التحكيم، قانونييًا، من أجل الحفاظ على مصالح النادي.

وفي السياق ذاته قررت لجنة الاحتراف السعودية إيقاف عبد الرزاق حمد الله لمدة 4 أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، إلا أنه تم الاستئناف على تلك القرارات من أجل تخفيف العقوبة، بعدما تلقى الاتحاد خطابًا من مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة الدولي المغربي السابق.

وفي السياق ذاته انضم حمدالله إلى الاتحاد في شتاء 2021، قادمًا من النصر بعد فسخ التعادل بين الطرفين، لأسباب ليس لها علاقة بكورة القدم.