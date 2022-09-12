مؤتمريي إب يتحدثون: مرحى بالذكرى الـ60 لثورة سبتمبر ولتنظيمنا النابض بروحها المتجددة

في‮ ‬اعياد‮ ‬الثورة‮ ‬اليمنية‮ ‬المباركة‮ ‬يتباهى‮ ‬المؤتمريون‮ ‬بانجازاتهم‮ ‬الوطنية‮ ‬التي‮ ‬أمكن‮ ‬لتنظيمهم‮ ‬تحقيقها‮ ‬وانتصر‮ ‬من‮ ‬خلالها‮ ‬لأهداف‮ ‬الثورة‮ ‬وعزز‮ ‬من‮ ‬مسيرتها‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬حديث المؤتمريين في هذه المناسبات الوطنية لايخلو من اهتماماتهم بشئون تنظيمهم الرائد والتعبير عن شغفهم الكبير في المزيد من الإصلاحات لتنظيمهم حتى يظل رائداً وقادراً على مواصلة مسيرته الثورية الوطنية الحافلة بالإنجاز والعطاء.في هذا الاستطلاع الذي طاف في عدد من فروع التنظيم بدوائر ومديريات محافظة إب عبرت القيادات التي استطلعناها عن احتفائها بذكرى الثورة الـ60 واعتزازها بالدور الايجابي لقيادة تنظيمهم برئاسة الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام على طريق تحديث المؤتمر‮ ‬وتطويره‮ ‬وتنظيفه‮ ‬من‮ ‬كافة‮ ‬الشوائب‮ ‬والممارسات‮ ‬التي‮ ‬تسيئ‮ ‬لنهجه‮ ‬ورصيده‮ ‬الوطني‮ ‬والتنظيمي‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬فكانت‮ ‬لنا‮ ‬هذه‮ ‬الحصيلة‮ ‬الجديرة‮ ‬بالوقوف‮ ‬أمامها‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

قسم‮ ‬الشئون‮ ‬التنظيمية‬‬‬‬

بدأنا جولتنا التنظيمية هذه من مديرية السياني وتحديداً من فرع تنظيمنا بالدائرة 104 حيث التقينا الأخ الاستاذ أمين قائد حسن معجب رئيس الفرع وقد استهل حديثه لـ”الميثاق” برفع اسمى آيات التهاني والتبريكات باسم مختلف الفعاليات المؤتمرية في اطار الفرع بمديرية السياني‮ ‬إلى‮ ‬قيادتنا‮ ‬السياسية‮ ‬والتنظيمية‮ ‬العليا‮ ‬برئاسة‮ ‬الأخ‮ ‬الشيخ‮ ‬المناضل‮ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابوراس‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬وذلك‮ ‬بمناسبة‮ ‬إطلالة‮ ‬الذكرى‮ ‬الـ60‮ ‬لثورة‮ ‬الـ26‮ ‬من‮ ‬سبتمبر‮ ‬الخالدة‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأكد معجب أن هذه المناسبة الوطنية مرتبطة بوجدان كل يمني.. وقال : كما الخليج 365 أن حدثتك قبل التسجيل أن مناسبة الثورة السبتمبرية لها وقع خاص في قلوب ووجدان المؤتمريين لشعورهم أنهم من خلال تنظيمهم انتصروا للثورة وأهدافها ومنطلقاتها خلال عملهم على مستوى مختلف جوانب‮ ‬العمل‮ ‬الوطني‮..‬‬‬‬‬‬‬

ويواصل : ولاريب أن المؤتمر الشعبي العام الذي مثل بميثاقه الوطني الامتداد الحقيقي والطبيعي للحركة الوطنية اليمنية ولبيان الثورة المباركة سيظل وفياً ومخلصاً للثورة وأهدافها السامية، وفي الوقت ذاته حريصاً على تطوير وتحديث أدواته واساليبه وتحقيق المزيد من الانضباطية‮ ‬التنظيمية‮ ‬التي‮ ‬يتمكن‮ ‬من‮ ‬خلالها‮ ‬مواصلة‮ ‬دوره‮ ‬الوطني‮ ‬على‮ ‬اكمل‮ ‬وجه‮ ‬وبما‮ ‬يعزز‮ ‬من‮ ‬مسيرة‮ ‬الثورة‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ويضيف‮ ‬معجب‮ ‬قائلاً‮ :‬‬‬‬‬‬‬

ولاريب أن ما توليه قيادتنا المؤتمرية اليوم من اهتمام بالغ بعملية الإصلاحات المؤسسية يأتي ترجمة حقيقية لتطلعات المؤتمريين على مستوى مختلف التراب الوطني خاصة وقد ظهرت مؤخراً بعض الممارسات التي تسيئ لتنظيمنا بل وتهدد كيانه ووجوده مثل قيام البعض باستحداث تكوينات لا أساس لها في النظام الداخلي ويعملون من خلالها على اجهاض العمل المؤتمري والذهاب به إلى مربع الفوضى والعشوائية والارتجالية، وكذا من خلال تبني مواقف إعلامية معادية، بصورة تتناقض تماماً مع النظم واللوائح التنظيمية التي لا تسمح مطلقاً بمناقشة قضايا تنظيمنا‮ ‬الداخلية‮ ‬خارج‮ ‬اطره‮ ‬التنظيمية،‮ ‬وهي‮ ‬محاولات‮ ‬كانت‮ ‬والحمدلله‮ ‬مكشوفة‮ ‬في‮ ‬أهدافها‮ ‬ومآربها‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وإزاء ذلك فإن كل المؤتمريين في اطار مديرية السياني يؤيدون بقوة كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها قيادتنا بهدف الحفاظ على المؤتمر في هذا الظرف العصيب الذي يمر به والذي تتكالب عليه العديد من القوى المدعومة من التحالف وغيره، بهدف زعزعته والقضاء عليه..، وهذا‮ ‬بإذن‮ ‬الله‮ ‬وبعزيمة‮ ‬كل‮ ‬المؤتمريين‮ ‬والمؤتمريات‮ ‬لن‮ ‬يتم‮ ‬وسيبقى‮ ‬تنظيمنا‮ ‬شامخاً‮ ‬وقادراً‮ ‬على‮ ‬العطاء‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وفي مديرية جبلة بالدائرة 86 كان لنا أن التقينا برئيس فرع تنظيمنا بالمديرية الأخ الشيخ علي عبدالله الجبري والذي أعرب عن سعادته البالغة لتفاعل الإعلام المؤتمري مع القواعد، ورافعاً في الوقت ذاته تهانيه للقيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر بمناسبة الذكرى الـ60 لثورة‮ ‬الـ26‮ ‬من‮ ‬سبتمبر‮ ‬الخالدة‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال: إنه من دواعي فخرنا واعتزازنا بكل المناسبات الوطنية والتي تمثل انجازاً تاريخياً لشعبنا نتطلع اليوم من قيادتنا الحكيمة ان تواصل جهودها العظيمة من اجل الحفاظ على المؤتمر ومواجهة كافة محاولات تمزيقه وتشتيته، وعلينا أن ندرك كمؤتمريين أن الحفاظ على المؤتمر‮ ‬يعد‮ ‬حفاظاً‮ ‬على‮ ‬أهم‮ ‬الأحزاب‮ ‬والتنظيمات‮ ‬السياسية‮ ‬المنتصرة‮ ‬لثورة‮ ‬الـ26‮ ‬من‮ ‬سبتمبر‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ويشير الشيخ الجبري إلى أن ميثاقنا الوطني الذي سطر في ثناياه اعظم مفردات الاعتزاز والاجلال بالثورة اليمنية بل واعتبارها الثورة المنقذة لشعبنا ولآماله وتطلعاته سيجعلنا اكثر تمسكاً بالثورة اليمنية وتعزيز مسارها بالصورة التي تمكنها من مواصلة عطاءاتها وخيراتها وأن‮ ‬تتعامل‮ ‬مع‮ ‬روح‮ ‬العصر‮ ‬ومعطياته‮ ‬الجديدة‮ ‬بروح‮ ‬ثورية‮ ‬متجددة‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال الجبري : وباعتبار الثورة تحتاج إلى تطوير مسيرتها وآلياتها وأدواتها فإن تنظيمنا أيضاً مطالب بالتجديد والتطوير وهذا ماتقوم به قيادتنا اليوم من جهود نعتبرها تاريخية، سيسطرها تاريخ المؤتمر القادم وسوف يشير إلى المناضل ابوراس بأحرف من نور كونه القائد الذي اجترح‮ ‬برنامج‮ ‬الإصلاحات‮ ‬التي‮ ‬ضمنت‮ ‬للمؤتمر‮ ‬استمراريته‮ ‬وحيويته‮ ‬وفاعليته‮.. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وإن شاء الله توفق قيادتنا في استكمال كافة مهامها ومسؤولياتها في إدارة المؤتمر وتوجيهه إلى بر الامان بعزيمة اعضائه الذين لا يقبلون اللين والوهن وينتظرون من قيادتهم استكمال برنامج الإصلاحات والقضاء على كافة مظاهر العشوائية والارتجالية ومحاولات الاختراق له لتنفيذ‮ ‬أجندات‮ ‬اعداء‮ ‬الوطن‮ ‬والموتمر‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وكل‮ ‬عام‮ ‬ووطننا‮ ‬وتنظيمنا‮ ‬في‮ ‬خير‮ ‬وسلام‮ ‬ونمو‮ ‬وتطوير‮ ‬وتحديث‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

أما‮ ‬في‮ ‬عاصمة‮ ‬المحافظة‮ ‬الخضراء‮ ‬مدينة‮ ‬إب‮ ‬فقد‮ ‬التقت‮ “‬الميثاق‮” ‬بالأخ‮ ‬الشيخ‮ ‬عبدالوارث‮ ‬أحمد‮ ‬العمري‮ ‬عضو‮ ‬اللجنة‮ ‬الدائمة‮ ‬عضو‮ ‬هيئة‮ ‬الرقابة‮ ‬التنظيمية‮ ‬والتفتيش‮ ‬المالي‮ ‬بفرع‮ ‬المؤتمر‮ ‬بالمحافظة‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقد‮ ‬استهل‮ ‬حديثه‮ ‬كزملائه‮ ‬الآخرين‮ ‬برفع‮ ‬التهاني‮ ‬والتبريكات‮ ‬للقيادة‮ ‬السياسية‮ ‬والتنظيمية‮ ‬العليا‮ ‬برئاسة‮ ‬الشيخ‮ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابوراس‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬بمناسبة‮ ‬الذكرى‮ ‬الـ60‮ ‬للثورة‮ ‬المباركة‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وحيا الشيخ العمري الجهود الكبيرة التي تبديها قيادة المؤتمر في سبيل ترجمة كافة مهامها ومسئولياتها الوطنية والتنظيمية وما تبديه كل عام من اهتمام بالغ بالمناسبات الوطنية ومنها أعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر وهو اهتمام يجعل النشاط المؤتمري اكثر تميزاً وقرباً‮ ‬من‮ ‬احاسيس‮ ‬ومشاعر‮ ‬اليمنيين‮ ‬الذين‮ ‬يشعرون‮ ‬بالامان‮ ‬مع‮ ‬المؤتمر‮ ‬وبكل‮ ‬ما‮ ‬يفرزه‮ ‬نشاطه‮ ‬التنظيمي‮ ‬والوطني‮ ‬من‮ ‬انتصار‮ ‬لكل‮ ‬انجازات‮ ‬شعبنا‮ ‬التاريخية‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وشدد‮ ‬الشيخ‮ ‬العمري‮ ‬في‮ ‬معرض‮ ‬حديثه‮ ‬على‮ ‬ضرورة‮ ‬تفعيل‮ ‬العملية‮ ‬الرقابية‮ ‬المؤتمرية‮ ‬لمواجهة‮ ‬مختلف‮ ‬محاولات‮ ‬الاختراق‮ ‬أو‮ ‬لتبني‮ ‬أي‮ ‬انشطة‮ ‬لا‮ ‬تتفق‮ ‬مع‮ ‬برامج‮ ‬واهداف‮ ‬وانشطة‮ ‬المؤتمر‮ ‬وتتناقض‮ ‬مع‮ ‬انظمته‮ ‬ولوائحه‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال‮ ‬توجه‮ ‬صائب‮ ‬ما‮ ‬اتخذته‮ ‬قيادتنا‮ ‬من‮ ‬اجراءات‮ ‬وقرارات‮ ‬تهدف‮ ‬إلى‮ ‬تأمين‮ ‬الحياة‮ ‬المؤتمرية‮ ‬الداخلية‮ ‬وتنظيفه‮ ‬من‮ ‬أية‮ ‬ممارسات‮ ‬تهدف‮ ‬فقط‮ ‬الى‮ ‬جلب‮ ‬الفوضى‮ ‬الى‮ ‬داخل‮ ‬المؤتمر‮ ‬كتهيئة‮ ‬لخرابه‮ ‬وتدميره‮ ‬تنظيمياً‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وطالب الشيخ العمري بضرورة ان تقوم هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بتعزيز اتصالها وتواصلها مع مختلف مسئوليها بالفروع للوقوف أولا بأول امام المشهد المؤتمري والرصد الفاعل لأية ممارسات، ومن خلال التنفيذ الحرفي لأسس وقواعد النظام الداخلي وكافة اللوائح المتفرعة‮ ‬عنه‮ ‬والضرب‮ ‬بيد‮ ‬من‮ ‬حديد‮ ‬ضد‮ ‬كل‮ ‬من‮ ‬تسول‮ ‬له‮ ‬نفسه‮ ‬العبث‮ ‬بالحياة‮ ‬المؤتمرية‮ ‬الداخلية‮ ‬والاضرار‮ ‬بالتنظيم‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الى‮ ‬ذلك‮ ‬التقينا‮ ‬بعدد‮ ‬من‮ ‬اعضاء‮ ‬اللجنة‮ ‬الدائمة‮ ‬الرئيسية‮ ‬بمحافظة‮ ‬إب‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

حيث التقت بالأخ الاستاذ نبيل محسن محسن صلاح عضو الدائمة الرئيسية والذي بارك احتفالات شعبنا بالذكرى الـ60 لثورة سبتمبر المباركة كما رفع تهانيه لقيادة المؤتمر وعلى رأسها الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام..

وقال : ليس بالغريب على المؤتمر أن يتصدر المشهد دوماً فهو التنظيم الذي تعلم وتشرب من كل اسهامات ونضالات الحركة الوطنية اليمنية ويحمل في أدبياته كل ماينتصر للثورة وأهدافها ويناهض الاستبداد والاستعمار..

وعلى الصعيد التنظيمي يؤكد صلاح أن المؤتمر الذي يحرص دوماً على ترسيخ مفهوم الوطن والمواطن لاريب أنه في الوقت ذاته حريص على أن يكون اعضاءه على مستوى عالٍ من الوطنية والتنظيمية بل وينبذ كل عضو يغرد خارج سربه أو يحاول الإضرار بوحدته التنظيمية..

ويثمن‮ ‬صلاح‮ ‬عالياً‮ ‬كل‮ ‬ما‮ ‬اتخذته‮ ‬القيادة‮ ‬المؤتمرية‮ ‬من‮ ‬توجهات‮ ‬في‮ ‬معالجتها‮ ‬لأية‮ ‬اختلالات‮ ‬أو‮ ‬محاولات‮ ‬اختراق‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال : واثقون من قدرة قيادتنا على الحفاظ على المؤتمر وواثقون بالمستقبل الافضل الذي تنشده لوطننا وتنظيمنا وواثقون أيضاً أن مصير كل دخيل على المؤتمر – يحاول عبثاً الإضرار بالتنظيم – الفشل الذريع وذلك بفضل الله وبفضل يقظة قيادتنا وقواعدنا..

وأخيراً‮ ‬كان‮ ‬لقاء‮ “‬الميثاق‮” ‬بالأخ‮ ‬قحطان‮ ‬محد‮ ‬أبوراس‮ ‬عضو‮ ‬اللجنة‮ ‬الدائمة‮ ‬حيث‮ ‬شارك‮ ‬كل‮ ‬من‮ ‬سبقه‮ ‬في‮ ‬تقديم‮ ‬التهاني‮ ‬والتبريكات‮ ‬لقيادة‮ ‬المؤتمر‮ ‬باطلالة‮ ‬الذكرى‮ ‬الـ60‮ ‬لثورة‮ ‬سبتمبر‮ ‬الخالدة‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال: كما حدد ميثاقنا الوطني معايير الولاء الوطني حدد أيضاً معيار الولاء التنظيمي وهو معيار يمثل ارتباطاً وثيقاً بالولاء الوطني.. ولهذا تمكن المؤتمر من خلال قيادته برئاسة الشيخ صادق بن أمين ابوراس من تحقيق انجازات يستعيد من خلالها حيويته وفاعليته خطوة بخطوة،‮ ‬‬‬

وهذا طريق شاق يتطلب من المؤتمريين مزيداً من الالتحام مع قيادتهم ومزيداً من اليقظة والاستشعار بمسئوليتهم الوطنية وذلك في الحفاظ على تنظيمهم ووضع حد لأي ممارسات تغرد خارج سربه التنظيمي ولا تتفق مع ادبياته ونظمه ولوائحه..،

ولكون الإصلاحات وملفها أصبح مسئولية تتعامل معها القيادة فإننا لن نألو جهداً في سبيل تعزيز هذا الدور المهم الذي يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على المؤتمر ومدماكاً قوياً يسقط على رؤوس من يفكرون في زعزعة المؤتمر وثنيه عن مهامه ومسؤولياته الوطنية..

ويختتم‮ ‬ابوراس‮ ‬حديثه‮ ‬قائلاً‮ : ‬مرحى‮ ‬بذكرى‮ ‬الثورة‮ ‬ومرحى‮ ‬للمؤتمر‮ ‬التنظيم‮ ‬النابض‮ ‬قلبه‮ ‬بروح‮ ‬الثورة‮ ‬وعنفوانها‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬