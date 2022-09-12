“الصحة” تضبط وافدتين تقومان بعمليات إجهاض غير نظامية في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ضبطت وزارة الصحة (وافدتين) طبيبة وممرضة تقومان بعمليات إجهاض بطرق غير نظامية، وذلك من خلال عيادة تديرانها في أحد المجمعات الطبية الخاصة في وسط الرياض.

وتلقت الصحة بلاغاً عن قيام طبيبة وممرضة بعمليات الإجهاض، في مجمع طبي شهير، وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

وباشرت فرق الالتزام في “صحة الرياض”، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بضبط المخالفة المذكورة، وإحالة الطبيبة المخالفة ومساعدتها للنيابة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف أو بإحداهما.

كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، حيث ضُبطت مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.

وأكدت الصحة استمرار جولاتها الرقابية لما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق معايير سلامة المرضى. أخبار قد تهمك