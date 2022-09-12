مفصل الكاحل يغيب”شراحيلي” الاتحاد 6 أسابيع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات يغيب مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أحمد شراحيلي، 6 أسابيع عن مشاركة فريقه، حيث كشفت الفحوص الطبية التي أجراها، تعرضه إلى إصابة في مفصل الكاحل، يحتاج على إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي، طبقًا لما أعلن حساب النادي الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد. وتقرر غياب “شراحيلي”، بسبب الإصابة عن مباريات فريقه، أمام الخليج والنصر والفتح وضمك في الجولات الأربع المقبلة من دوري روشن السعودي.

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